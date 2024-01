Acidente fere 3 em WENCESLAU BRAZ

Minibus executivo Ducato e Honda Bros colidiram

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente na PR-092, nesta quinta-feira, 25, em Wenceslau Braz.

Uma Honda BROS, pilotada por homem e com dois passageiros, trafegava pela Rodovia e no Km 02, ao cruzar a Rodovia, colidiu transversalmente com um minibus executivo Fiat/Ducato, de Jaguariaíva, com três pessoas em seu interior.

Os ocupantes do primeiro veículo tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital São Sebastião, de Wenceslau Braz.