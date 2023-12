Acidente mata um homem de 39 anos hoje em Quatiguá

Fatalidade ocorreu de madrugada na PR-092

Acidente no Km 298 da PR-092 uma e meia da madrugada desta quinta-feira, dia 21,tirou a vida de Claudinei João Filho de Camargo (foto), em Quatiguá.

Ele tinha 39 anos, dirigia a Honda/ Cg150 Titan (placa de Quatiguá) sofreu ferimentos graves, chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu.

Tempo bom em pista curva, reta e em aclive.

De acordo com dados coletados no local, trafegava pela rodovia estadual no sentido Quatiguá à Joaquim Távora, perdeu o controle e houve a queda.

Encaminhado para a UETC (Unidade de Execução Técnico-científica), antigo IML. O corpo será sepultado nesta sexta-feira.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.