Acidente tira vida de homem em Carlópolis

Choque entre caminhão e carro na PR-218

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a acidente nesta segunda-feira, 03, à noite, na cidade de Carlópolis.

Um Caminhão Ford/Cargo 815, de Taquarituba/SP, conduzido por homem de 42 anos, trafegava pela PR-218, sentido de Carlópolis à Fartura/SP, quando no Km 02 envolveu-se em acidente transversal com um VW/Gol, de Taguaí/SP, conduzido por homem, 43 anos, que estava em sentido contrário e invadiu a pista.

O motorista do carro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) porém foi à óbito no Hospital da cidade por não resistir aos ferimentos. O condutor do caminhão não teve ferimentos.

Em razão do ocorrido, também foi ao local a Polícia Civil e Criminalística, para perícia nos veículos que posteriormente foram liberados para remoção por guincho pelos seus responsáveis. Ressalta-se que o motorista do Gol não possuía CNH e foi lavrado autos de infração de trânsito por isso.