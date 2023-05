Acidente mata jovem em Siqueira Campos

Batida entre moto e caminhão aconteceu hoje de madrugada

Luan Henrik Mathias da Silva (foto) perdeu a vida no KM 275 da PR-092 ao colidir frontalmente a Honda Biz 125 que conduzia na lateral de de um VW 30.330 (placas de Arapongas/PR). O acidente, com óbito imediato no local, aconteceu cerca de 3h50m deste sábado, dia 13, em Siqueira Campos.

O jovem siqueirense transitava sozinho sentido decrescente da rodovia no trecho entre Wenceslau Braz batendo no caminhão, que viajava na pista contrária no perímetro urbano.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho e entregue aos familiares para ser velado e sepultado no cemitério local neste domingo, Dia das Mães.

O motorista, 43 anos, não teve ferimentos. Submetido ao etilômetro, não estava embriagado.

O tempo apresentava-se bom em pista simples, mas com terceira faixa no sentido crescente, declive e curva aberta.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.