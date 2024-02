Carro capotou domingo na PR-272

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, neste domingo (11) atendeu acidente com vítima de óbito na PR-272, em Tomazina.

Um GM/Vectra, conduzido por homem (34 anos) e com um passageiro (23 anos), trafegava pela Rodovia no sentido de Siqueira Campos à Tomazina, mas no Km 42 capotou.

O acidente levou a óbito o motorista do carro, e o passageiro sofreu ferimentos graves.