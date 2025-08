Acidente mata mulher e machuca seis(vídeo)

Em Siqueira Campos neste domingo

Abalroamento longitudinal às 9h45m deste domingo, dia três, entre um Fiat Siena (placas de Wenceslau Braz), Jac 13 (de São Bernardo do Campo SP) e uma Honda/CG ,de Santana do Itararé, no KM 277 da PR-092, em Siqueira Campos, provocou a morte de uma mulher de 61 anos e machucados em seis pessoas.

Todos os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia siqueirense. A mulher falecida encaminhada para o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

Estiveram na ocorrência equipes da concessionária EPR (ambulâncias e guincho), Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia e Defesa Civil locais e Policias Cientifica de Jacarezinho.

Tempo estava e com boa visibilidade.

Acidente no trecho Wenceslau Braz para Siqueira Campos.