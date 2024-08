Acidente mata mulher na 369 em Cambará

Caminhão e Meriva colidiram de madrugada

Na madrugada desta sexta-feira, 30, um acidente na BR-369 levou uma pessoa a óbito.

No Km 19,4 da Rodovia, em Cambará, ocorreu um sinistro de trânsito entre um caminhão e um carro.

O motorista do caminhão (35 anos) não teve lesões. A condutora do Chevrolet Meriva, (23 anos), sofreu ferimentos graves e a passageira (54 anos) foi à óbito no local do acidente.

Rosangela Eugenia Pires (foto) deixoi o marido e três filhos. Seu corpo está no Velório Municipal de Cambará e será sepultado na manhã deste sábado, dia 31, no Cemitério Municipal de Cambará.

As Polícias Rodoviária Federal e Civil atenderam a ocorrência.