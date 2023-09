Batida tira a vida de platinense em Barra do Jacaré (veja vídeo)

Davi Gasparino estava de moto e tinha 57 anos

Colisão frontal entre uma Honda/ CG 125 (placa de SAP) e um VW/Voyage (placas de Curitiba) provocou óbito imediato no local no meio da tarde desta terça-feira, dia cinco, no KM 351 da PR-092, em Barra do Jacaré.

Foi numa curva do trecho entre Andirá a Santo Antônio da Platina e tirou a vida do motociclista Davi Gasparino (fotos), de 57 anos.

O motorista do carro (32 anos) teve ferimentos leves, não sendo preciso receber atendimento. O etilômetro resultou em 0,00 mg/l.

Atenderam a ocorrência a Polícia Civil, Instituto de Criminalistica, Instituto Médico Legal de Jacarezinho, a Unidade Operacional da PRE de Siqueira Campos e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Deixou a esposa, quatro filhos e seis netos.

O corpo foi velado na Funerária do Grupo Vitoriana (rua Marechal Deodoto, centro plainense) até 9h30m e, em seguida, levado para Assis (SP) onde será sepultado no final da tarde desta quarta-feira, dia seis, no Cemitério Municipal da Saudade (Rua José Nogueira Marmontel, Vila Nova Santana).