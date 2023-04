Em Santo Antônio, acidente mata rapaz de Abatiá hoje cedo

Xitão perdeu controle do seu VW/Gol de madrugada na PR-439

Exclusivo: O comerciante Lucas Fernando Gonçalves de Lima (foto), de 31 anos faleceu neste sábado, dia 22, após perder o controle da direção do VW/Gol (placas de Abatiá) que dirigia no KM 54 da PR-439 em Santo Antônio da Platina no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

O acidente do tipo complexo aconteceu perto de um ponto de ônibus às margens da rodovia em curva fechada no sentido decrescente

Ele (que comercializava lanches num quiosque ao lado de sua casa na Rua José C. de Oliveira, no centro) e outras duas ocupantes do veículo foram encaminhadas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o Hospital Nossa Senhora da Saúde de Santo Antônio da Platina. Posteriormente, a equipe foi informada que o condutor entrou em óbito.

As passageiras, 30 e 17 anos, com ferimentos médios também atendidas, mas não têm risco de mortes.

O corpo de Xitão, como era conhecido, está no Instituto Médico Legal (IML) e chegará no início da noite, sendo recebido pela Funerária São Lucas.

Separado, tinha duas filhas. Sepultamento – previsto para a manhã deste domingo, dia 23, com horário a ser definido – será realizado no cemitério abatiaense.