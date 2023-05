Acidente mata três em Joaquim Távora (veja vídeo de drone)

Vítimas fatais eram de Santo Antônio da Platina

Colisão frontal entre um caminhão (placas de Itajaí/SC) e um VW Gol traseira quadrada (placas SAP) em torno de 18h15m desta segunda-feira, dia primeiro, deixou três vítimas fatais, na zona urbana de Joaquim Távora (vídeo e fotos) .

Um casal, 41 e 45 anos, e a mãe do motorista,61, todos de Santo Antônio da Platina, morreram no local entre o Auto Posto Mazoti e a Mira Vest Confecções no KM 304 da PR-092.

O carro ficou integralmente destruído.

Já o condutor do VW/ Constellation 25.460, 39 anos, não se machucou, porém sofreu grande impacto emocional por causa da tragédia.

Atenderam a ocorrência a Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos, PM de Joaquim Távora, Perícia, Corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina e o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho (Colaborou JJ Pronta Resposta).