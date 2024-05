Acidente na BR-369 deixa jovem ferida

Vítima sofreu ferimentos leves

A Polícia Rodoviária Federal atendeu no sábado, 04, por volta das 18h30, acidente entre carros na BR-369, em Cornélio Procópio.

No Km 85, um Peugeot e um VW/Gol colidiram. O condutor do Gol, 56 anos, residente em Bandeirantes, ileso, permaneceu no local, foi submetido ao teste de etilômetro com resultado 00.

A motorista do outro veículo, 20 anos, teve lesões leves e foi encaminhada à Santa Casa local.

Compareceram ao local Corpo de Bombeiros, concessionária EPR – Litoral Pioneiro e PRF, sendo desta última a atribuição de confeccionar o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito – LPAT.