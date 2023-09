Acidente na PR-151 fere homem de 42 anos em S. José

Acidente ocorrido em São José da Boa Vista

As Unidades Operacionais de Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos atenderam acidente ocorrido nesta quarta-feira, 30, em São José da Boa Vista, na PR-151.

Um Chevrolet/Prisma (placas de Lajeado/RS), conduzido por homem de 42 anos, transitava do sentido de Santana do Itararé e no Km 122 chocou-se conyta uma Chevrolet Montana, de Arapoti, dirigida por homem de 53 anos, que estava no sentido oposto.

Ambos carros tiveram danos e o motorista do Prisma, ferimentos leves.