Motoniveladora de Salto atingida na traseira por veículo

Casal se machuca no acidente na PR-424

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a acidente nesta segunda-feira, 31, na PR-424, em Salto do Itararé.

Um Ford/Escort de Salto do Itararé trafegava pela rodovia no sentido de Divisa/SP a Siqueira Campos, e no Km 01, colidiu contra a traseira de uma Motoniveladora da Prefeitura do Município.

O motorista (72 anos) e a passageira (53 anos) do Escort tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital de Salto do Itararé.