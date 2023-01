Acidente na rodovia PR-092 em Quatiguá

No trecho entre Siqueira Campos e Quatiguá

Neste domingo (29) a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente na rodovia PR-092.

Trafegavam pela via um VW/Gol de Siqueira Campos, conduzido por mulher (54 anos) e um Marco Polo (Mercedes Benz) de Caçapava do Sul (RS), dirigido por homem (58 anos), no sentido de Siqueira Campos à Quatiguá, quando ao atingirem o Km 294, se chocaram lateralmente quando o VW/Gol tentava a ultrapassagem do outro veículo.

A motorista teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital de Quatiguá. O condutor do Marco Polo não ficou ferido.