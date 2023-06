Acidente na rodovia PR-424 em Salto do Itararé fere homem

No trecho entre a cidade de Siqueira Campos

Houve acidente no KM 10 da PR-424, por volta das 17 horas, nesta terça-feira (dia 30), em Salto do Itararé.

Um VW/Gol, de Siqueira Campos, conduzido por homem (40 anos), chocou-se frontalmente contra um caminhão, de Joaquim Távora, que estava em sentido oposto.

O motorista do carro teve ferimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Salto do Itararé. Já o condutor (41 anos) e o passageiro (41 anos) do caminhão não sofreram machucados.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.