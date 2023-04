Acidente Toro/CG 150 em S. Antônio fere um

Unidade Operacional da PRE de Ibaiti atendeu ocorrência

Acidente no KM 64 da PR-439 em torno de 19 horas desta terça-feira, dia quatro, no Entroncamento com a BR-153 (Santo Antônio da Platina).

O abalroamento envolveu um Fiat/Toro (placas de SAP), dirigido por S. L. A. G., 59 ano (sem ferimentos) e uma Honda/CG 150 (placa de SAP), conduzido por G. V. S., 23 (machucados leves, socorrido para o PS local).

Realizado etilômetro com resultado negativo de álcool. Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu ocorrência.