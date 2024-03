Caminhões colidem em Siqueira Campos

Os motoristas não se machucaram



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, nesta quinta-feira, 29, atendeu acidente na PR-092.

Um Scania/G, de Osvaldo Cruz/SP, acoplado a outro veículo, conduzido por homem (46 anos), trafegava pela Rodovia no sentido a Wenceslau Braz a Siqueira Campos, e no Km 272 o caminhão apresentou problemas mecânicos e parou sobre a via.

Em seguida, outro caminhão o Volvo/FH 540, de Erechim/RS, conduzido por homem (55 anos), que trafegava no mesmo sentido, colidiu lateralmente.

O acidente resultou em danos nos veículo e sem ferimentos para os condutores.