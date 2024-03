ACUSADO de estupro NÃO SE MATOU e vai se apresentar LOGO

Advogado de defesa diz que cliente sofre muito e que é inocente

O Npdiario foi procurado pelo advogado de defesa do homem acusado de ter abusado da própria filha.

De acordo com ele, o pai da criança é inocente e relata “estar sendo vitima de um grande mal entendido”.

De acordo com o que sustenta, a ex-convivente (por cerca de dez anos) pediu medida protetiva contra o ex-marido e também que a medida fosse estendida para os filhos, mas esse pedido foi negado pelo Justiça e ele continuou a ter o contato com os meninos normalmente.

“Após a separação, por algum tempo as crianças passaram a viver na casa da avó materna, onde o genitor as buscava frequentemente, incluindo um filho do primeiro relacionamento da mulher que o acusado criou e que o chama de pai e ambos têm um ótimo relacionamento”, disse, sem mais detalhes.

O profissional negou que seu cliente tenha se suicidado, como sugeriram boatos sem fundamento que circularam em redes sociais. “ele está sofrendo muito com a situação, mas deseja provar sua inocência e retomar sua vida normalmente”, acrescentou.

E anunciou que o homem vai se apresentar à polícia nos próximos dias, “assim que tenhamos terminado de analisar o processo e tivermos retorno positivo ou negativo dos requerimentos”, finalizou.

Imagem meramente ilustrativa.