ACUSADO NEGA ter estuprado a menina (assista depoimento)

Alega que as crianças queriam passear de caminhão

Exclusivo: O homem de 40 anos (fotos) acusado de ter estuprado uma criança de dez anos num cafezal de Santa Amélia (3, 3 mil habitantes), no sábado, 13, no Norte Pioneiro, negou o crime, mesmo com as evidências claras e os testemunhos já colhidos. O Npdiario teve acesso ao vídeo da oitiva realizada no mesmo dia pelo delegado de plantão da Polícia Civil de Bandeirantes.

A médica, que atendeu a vítima também no sábado, contou que ela afirmou que o homem tirou as roupas dela e colocou o pênis para fora da calça.

O motorista relatou no seu depoimento ser casado, ter um menino menor, trabalhar e residir em Canitar (SP). Admitiu já ter sido detido pelo porte ilegal de arma.

Informou que dirigia um caminhão e estaria levando peças de camionete para um cliente em Santa Amélia quando resolveu abordar a garota de dez anos e o menino de cinco,. irmãos que brincavam numa praça da pequena cidade situada a 56 KM de Santo Antônio da Platina.

Na conversa, convenceu as supostas vítimas a “passear” no veículo, elas entraram e então transitaram entre dez a 11 quilômetros até chegar num cafezal à margem de uma estrada. Deixou o mais novo e levou a irmã para dentro do cafezal.

Só que, momentos depois, os irmão gritaram por socorro e apareceram transeuntes que entraram na plantação, libertaram as pretensas vítimas e amarraram o acusado até a chegada da PM.

Disse estar “ciente de que está errado, mas não fez nenhuma maldade” ao tentar responder ao delegado.

A prisão foi mantida.

O crime de estupro de vulnerável objetiva proteger pessoas que tenham menor possibilidade de defesa, como os menores de 14 anos, portadores de enfermidades ou deficiências mentais, ou que, por qualquer outro motivo, tenham sua capacidade de resistência diminuída.

Para a Justiça, não é necessário nesse caso a penetração para caracterizar o estupro. Basta um “carinho” mais íntimo, por exemplo.

Para o estupro de vulnerável (vítimas abaixo de 14 anos), a pena é de 8 a 15 anos, sendo aumentada no caso de lesão corporal grave, de 10 a 20 anos; no caso de morte, de 12 a 30 anos.

Leia a matéria inicialmente publicada: https://npdiario.com.br/capa/preso-em-flagrante-estuprador-de-nova-fatima/