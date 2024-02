Mobilização pretendia fortalecer partido do ex-presidente



O vice-prefeito e presidente do diretório do PL, Chico da Aramon (foto) informou, nesta sexta-feira, dia 23, o cancelamento do 1° Encontro Municipal do PL 22, em Santo Antônio da Platina (foto).

Seria no Vicasu Eventos às 19 horas.

A previsão é de muita chuva e até alagamentos na cidade. Assim, o evento está suspenso e será promovido em breve, em data a ser definida.