S. Antônio investe 47 milhões na Educação

Prefeitura de Santo Antônio da Platina prioriza segmento

A administração da prefeitura de Santo Antônio da Platina investiu no ano de 2022 mais de R$47 milhões de reais na Educação Platinense. Os dados foram divulgado nesta quarta-feira, 29, pelo prefeito José da Silva Coelho Neto e o vice prefeito Francisco Monteiro, o Chico da Aramon (os dois na imagem de capa).

De acordo com o prefeito, esses investimentos foram realizados em diversas áreas Educação, atingindo com os índices necessários e obrigatórios exigidos por Lei, que determina a obrigatoriedade de aplicar 25% da receita de impostos na Educação, que equivale a mais de R$28 milhões. No ano de 2022, o município aplicou 30,82%, ou seja, mais de R$34 milhões.

Dessas receitas, é obrigatório aplicar 70%, pouco mais de R$ 18 milhões, dos recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) em pagamento dos Profissionais da Educação Básica e o município aplicou 94,08%, mais de R$25 milhões de reais.

Entre os investimentos, foram aplicados mais de R$12 milhões em materiais de uso e consumo, equipamentos, móveis, obras e aquisição de imóvel, como por exemplo, a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as escolas e Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil).

Também está sendo reformada e ampliada a capacidade do CMEI Hermínia Patrial, no Bairro Aparecidinho III, uma obra estipulada em quase R$3 milhões. Foi adquirido ainda um prédio na Rua 13 de Maio para melhor instalação do CAE (Centro de Atendimento Especializado) no valor de R$1,7 milhões de reais.

Para execução esse ano, já foi licitado a reforma da Escola Professora Ophélia, no Bairro Alceu Garbelini, no valor de R$1,7 milhões e também o CMEI que será construído na Vila Claro, avaliado em R$1,7 milhões.

No dia 24, de abril, será licitada a empresa responsável pela construção da Escola Central que será construída onde era o antigo Centro Social, obra orçada em R$6,5 milhões reais.

“É o município investindo na Educação Básica dos Platinenses. Este é um dos pilares da nossa administração que preza pela qualidade no ambiente de aprendizados das nossas crianças”, declarou o prefeito professor Zezão.