Adolescente apreendido em Santo Antônio

Estava na posse de arma de fogo e maconha

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, neste domingo (14), apreendeu um adolescente.

A equipe foi solicitada sobre furto no Centro da cidade. No local, o autor do crime, quando percebeu a presença policial, tentou fugir, sendo possível ver ter dispensado objeto por cima de muro de residência.

Posteriormente abordado e identificado, tratava-se de menor já conhecido pelo envolvimento com tráfico de drogas, além de denúncias sobre furto e roubo de veículos.

Em busca pessoal, encontrada uma bucha de maconha (6,1g). O morador da residência que o objeto foi dispensado permitiu a busca pela equipe, que encontrou a arma de fogo.

O jovem, arma e entorpecente foram apreendidos e levados à Delegacia de Polícia Civil.