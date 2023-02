Adolescente envolvido em roubo de bar em Carlópolis

Ele foi apreendido pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Carlópolis realizou ação envolvendo roubo em bar.

Os policiais, notificados do fato no fim de semana, se deslocaram ao local e a proprietária relatou que um ladrão invadiu seu estabelecimento portando um revólver grande, apontou em sua direção e exigiu que lhe desse todo o dinheiro. Em seguida, empurrou a vítima e pegou a quantia contida no caixa.

Com auxílio das filmagens do bairro, a equipe saiu em patrulhamento para localizá-lo. No bairro Fogaça, um rapaz suspeito foi abordado e com ele encontrados R$ 209,55 e de imediato confirmou a autoria do crime. Informou, também, que utilizou uma arma de brinquedo e a deixou em sua casa.

Na residência, feita busca e localizados os objetos utilizados e as suas vestimentas também, as mesmas informadas pela vítima. Dada voz de apreensão ao envolvido (16 anos) e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.