Pinhal: Adolescente que matou pedreiro permanece foragido

Indisposição individual teria motivado a execução

O pedreiro Maurílio Marques Arruda Junior (foto) , de 35 anos, perdeu a vida na noite do último dia sete, na Rua Pedro Martins Trindade, na Vila Hermínia (foto) em Ribeirão do Pinhal.

Ele tinha antecedentes por tráfico, estava sozinho num Corsa quatro portas quando o assassino chegou e disparou sete vezes com uma pistola .380 atingindo várias partes, incluindo o tórax.

Levado ao hospital local com vida, mas não resistiu. O crime ocorreu em torno de 20h45m com possível premeditação.

O principal suspeito de ser o assassino é um adolescente, que está foragido. Testemunhas disseram que houve um desentendimento do menor com a vítima, que, momentos antes, o teria agredido com tapa no rosto. Daí, ele teria voltado em seguida e feito a execução.

Procurado, o delegado Tristão Borborema, confirmou ter pedido ao juiz de Infância e Juventude a internação provisória.