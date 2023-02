Adventista revitaliza um colégio estadual

Jovens e membros de Ribeirão Claro participaram da ação

Os jovens e membros das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia do distrito de Ribeirão Claro que participam da Missão Calebe, ajudaram a revitalizar a pintura em parte do Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite no bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

A ação recente contou com os inscritos na Missão Calebe que acontece na cidade. Recentemente o projeto promoveu no mesmo colégio uma Feira de Saúde onde ofereceram atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, corte de cabelo e orientações sobre os oito remédios naturais para a população do bairro.

Por meio da revitalização da pintura dos muros e canteiros das árvores e sarjetas do Colégio Estadual, os Calebes, como são chamados os participantes , demonstraram o amor ao próximo na prática. Essa é uma das atribuições da iniciativa, onde jovens destinam parte de suas férias para ajudar ao próximo e pregar o Evangelho.

O projeto Missão Calebe acontece este ano na cidade de Jacarezinho, mais especificamente no bairro Aeroporto. Além da Feira de Saúde, os jovens e colaboradores da Missão Calebe fizeram arrecadação de alimentos que foram destinados a famílias carentes.

Houve ainda durante o projeto, a entrega de livros missionários no bairro Aeroporto e a Escola Cristã de Férias, também realizada nas dependências do Colégio Anésio de Almeida Leite, onde crianças de 6 a 10 anos puderam aprender mais sobre o amor de Cristo e ao próximo.

O projeto neste ano tem seu encerramento programado para este sábado (dia quatro). No período da tarde haverá entrega de cestas básicas à famílias carentes e no período e às 19h30 um culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na rua Guioxim, 3412 na Vila Leão. Todos são bem vindos.

Desde a sua adoção no território da Divisão Sul-Americana, a Missão Calebe tem sido um instrumento importante para incentivar os jovens no cumprimento da missão adventista. Este ano, a Missão Calebe no norte do Paraná conta com 3042 calebes inscritos espalhados por toda a região, desde Maringá até Carlópolis. Somente no distrito de Ribeirão Claro, onde pertencem às igrejas de Jacarezinho, a própria de Ribeirão Claro, Carlópolis e Joaquim Távora, foram 103 calebes inscritos que estão trabalhando na missão em Jacarezinho.

Missão Calebe

A Missão Calebe é um programa evangelístico da Igreja Adventista do Sétimo Dia desenvolvido no território da Divisão Sul-Americana (DSA). Seu objetivo é promover a participação de jovens adventistas no serviço voluntário durante as férias. O projeto incentiva qualquer pessoa com mais de 16 anos a participar ativamente na divulgação e evangelismo comunitário através de visitas domiciliares, estudos bíblicos e outras atividades. Aqueles que participam da Missão Calebe são chamados de “calebes” e normalmente vão para o campo missionário vestindo camisetas, carregando mochilas, Bíblias e outros materiais estampados com a logo e o nome do projeto.

Em 2005, Nora Souza, Leonardo Luís e Estatielma Caires se uniram em uma iniciativa para arrecadar alimentos e ajudar pessoas necessitadas. Esses três jovens viviam no município de Cordeiros, no interior da Bahia, a cerca de 660 quilômetros da capital do estado. Foi nesse pequeno município, com aproximadamente de sete mil habitantes, que o trio teve a ideia de convidar outros jovens estudantes para realizar um projeto missionário e comunitário durante 15 dias, no período de férias escolares.2 Essa ideia chamava-se inicialmente Dízimo do Ano, como ficou conhecido em 2005 e 2006.3 A proposta foi posta em prática e a primeira edição do programa ocorreu em janeiro de 2006, no Centro Ceraíma, na cidade de Guanambi. O empenho de cinquenta jovens voluntários resultou no batismo de 38 pessoas.