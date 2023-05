Advogado morre infartado hoje em Wenceslau Braz

Tinha 50 anos e era casado com uma magistrada

O corpo de Antônio Marcos Ferreira dos Santos (foto) foi encontrado sem vida no início da manhã desta sexta-feira, dia 19, na Rua Monsenhor Senhor Padre Leon, em Wenceslau Braz. Ele passou mal na direção do seu carro, um Jeep Compass, ao sofrer infarto e acabou batendo num barranco no bairro Jardim San Rafael.

Marcão, como era conhecido, tinha 50 anos e atuava como advogado (Previdenciário, Trabalhista e Criminal) na cidade (escritório na rua Barão do Rio Branco, 454).

Deixou a esposa, a juíza aposentada Marli.

O casal não tinha filhos.

A Funerária Uniwences cuida do corpo, que está sendo velado na Capela Mortuária (na rua Pedro Borchuk, centro da cidade) e será sepultado na manhã deste sábado em horário a ser definido.