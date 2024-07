AEROMODELISTAS praticam esporte há nove anos no Norte Pioneiro (VÍDEOS)

Integrantes do Aero Nortão se divertem uma vez por semana

Em Santo Antônio da Platina, um grupo de apaixonados por aviação busca resgatar o aeromodelismo como pratica esportiva na região. Na década de 1990 a Cidade Joia foi referência regional na prática deste hobby, sendo influenciado por empresários da época.

O aeromodelismo é um esporte/hobby que consiste em planejar, construir e pilotar as miniaturas de aeronaves que são controladas por um rádio controle. Sendo Aviões, Helicópteros e Drones.

A prática integra o sonho de muitas crianças e jovens que anseiam em ser pilotos de avião, e que vem cada dia mais se popularizando com a redução de custos das peças e materiais necessários.

Surgiu no ano de 1871, quando um francês impedido de seguir a carreira militar criou o primeiro aeromodelo tendo sua hélice movida por um elástico torcido, que dava a propulsão necessária para um pequeno voo.

O Aeromodelismo foi um grande marco na história da aviação atual, pois a construção destes pequenos protótipos de aviões deu ao Inventor Brasileiro Alberto Santos Dumont o titulo de “Pai da Aviação”. Ele é o responsável pela invenção da primeira “aeronave” capaz de realizar um voo controlado.

Em 23 de outubro de 1906, no Campo de Bagatelle, em Paris, após uma corrida de aproximadamente 60 metros, o 14 Bis, com seu piloto corajoso a bordo, finalmente decolou. Voou a uma altitude de cinco metros e percorreu uma distância de 220 metros em torno do campo de Bagatelle.

O trajeto durou apenas 21 segundos, mas foi suficiente para entrar para a história como o primeiro voo livre feito por uma aeronave mais pesada do que o ar, contando com sua própria propulsão a motor.

Santos Dumont, ao aterrissar com sucesso, foi recebido com aplausos e vivas pela multidão emocionada. Seu feito abriu caminho para o desenvolvimento da aviação que conhecemos hoje. E inspiração para muitos sonhadores.

Atualmente, os aficionados são 12 Platinenses que formam o Grupo denominado de Aeromodelismo Nortão, em referencia ao Norte Pioneiro. São praticantes há nove anos.

Depois de muitos anos conseguiram um local cedido para a montagem de uma pista de aeromodelismo na bairro rural dos Arrudas, cerca de 10 quilômetros do centro da cidade.

“Nossa pista, embora ainda simples, nos permite praticar o hobby, temos muito que agradecer ao Pecuarista Eliseu Vieira, que há mais de cinco anos cede o espaço, sem nos cobrar pelo uso do local. Senhor Eliseu é um grande incentivador para a existência do aeromodelismo em Santo Antônio…”

Wagner Aquino – Cirurgião Dentista.

“Aqui no sítio no final de só temos o som dos animais e do vento. Acho legal escutar o som dos aeromodelos e ver amigos praticando um esporte tão bacana. É uma atração diferente aqui no sítio…”

Eliseu Vieira – Proprietário da Pista

O Grupo se reúne para voos nos finais de semana, sempre que as condições estão propicias para a pratica do voo.

Veja Instagram do grupo: https://www.instagram.com/aeronortao?igsh=YWNxZWU3cDhxNXpn