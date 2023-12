Agenda de missas nas QUATRO Paróquias de S. Antônio da Platina

Todas mostram robustez da fé dos católicos

As quatro Paróquias de Santo Antônio da Platina estão com suas programações prontas para celebrar o fim de 2023 e início de 2024 com o povo.

Trata-se de momentos de muita oração, reflexão e agradecimento por mais um ano que se encerra e as expectativas que tomam conta do íntimo de cada pessoa com o quase recém-chegado ano, quando se busca renovar as metas para um novo tempo que há de vir.

Paróquia Santa Filomena – A Paróquia Santa Filomena que tem a Igreja Matriz localizada na Vila Claro completou dez anos de criação no dia 21 de dezembro.

O padre Jones informou que as celebrações de missas serão às 7h30m, 9h30m, e 19h30m no dia 31 de dezembro e dia primeiro de 2024 às oito horas (Solenidade Santa Mãe de Deus).

Paróquia São José – Essa paróquia tem a Igreja Matriz localizada no Jardim Colorado, embora esteja com a programação religiosa atualmente sendo realizada no salão paroquial, pois a Igreja, que era uma Capelinha, foi desmanchada e está dando lugar a uma construção bem ampla e que será oficializada em breve como a Igreja Matriz.

No dia 31, Missas serão presididas às 7h30 e às 9h30 e, no dia 1º de janeiro de 2024, segunda-feira, uma única Missa será celebrada às 8h.

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Esta paróquia é a central da cidade e tem como Pároco o Padre José Antônio Pereira Campos. A secretaria informou à reportagem do npdiario que, no dia 31 de dezembro (domingo), Missas na Igreja Matriz central às: 07h30, 09h30, 18h e 19h30.

E, dia 1º de janeiro de 2024, Missas às 07h30 e às 09h30 na Matriz. A habitual Missa do Galo, dia 24, na Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, será presidida às 19h30.

Paróquia São Judas Tadeu – Esta paróquia tem como Pároco o Padre Celso Miqueli e, a Igreja Matriz e Escritório Paroquial, localizados no Conjunto Habitacional Jamidas Antunes Rodrigues. O religioso informou que no dia 30 (sábado) haverá às 19h30, Missa no Bairro Aparecidinho 3.

No domingo, dia 31 de dezembro, o sacerdote lembra que as pessoas podem se lucrar com a Indulgência Plenária. Às 8h Missa na Capela São João Batista na Vila Ribeiro com a participação de leigos e lideranças pastorais das Capelas São Benedito (do Bairro Álvaro de Abreu) e Capela São Pedro.

Às 9h30 e 19h30 Missas serão presididas e celebradas na Igreja Matriz daquela Paróquia. No dia 1º de janeiro de 2024, segunda-feira, às 8h Missa na Igreja Matriz São Judas Tadeu. Padre Celso, que é o terceiro Pároco desta Paróquia, também deixou uma mensagem ao povo católico de sua Paróquia e da cidade: “Feliz e abençoado Ano Novo a todas as famílias e 2024 sob o olhar de Maria e a proteção de São Judas Tadeu”.

Indulgência Plenária – Na doutrina Católica esta indulgência significa a remissão, total ou parcial, da pena temporal devida, para a justiça de Deus, pelos pecados que foram perdoados, ou seja, do mal causado como consequência do pecado. Ela proporciona vivência de santidade e crescimento no amor, deixando de lado o pecado que afasta o ser humano do Pai. A Santa Mãe Igreja concede Indulgência Plenária nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro (Texto: Fábio Galhardi/Especial para o Npdiario).