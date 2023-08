Ciclo de palestras durante todo o mês

Bandeirantes conta com programação no Agosto lilás, em prol da conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

No dia 18/08 ocorrerá Ciclo de Palestras, a partir das 13h30min, na Praça Brasil Japão, com as convidadas Larissa Isis Fernandes, Maria Ane Dias, Roberta Vanzela, Daiana Cadurin Corrêa e Adriana Gonçalves da Silva.