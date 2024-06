Agressora da SODA cáustica denunciada por feminicídio em Jacarezinho (vídeos)

Crime ocorrido ganha novas nuances a cada dia

Mais um capítulo do caso da jacarezinhense Isabelly Ferreira. O Ministério Público ofereceu nesta quinta-feira, dia seis, denúncia por tentativa de homicídio contra a moça de 23 anos que arremessou soda cáustica contra a ex-namorada de seu companheiro. O crime aconteceu em plena via pública, no dia 22 de maio último.

A denúncia, apresentada por meio da 1a Promotoria de Justiça da comarca, aponta as qualificadoras de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil (ciúmes), emprego de meio cruel e tentativa de feminicídio (crime praticado conta mulher por razões da condição do sexo feminino).

Além da condenação por homicídio tentado qualificado, o MP requer que seja fixada quantia para reparação dos danos materiais, morais e estéticos sofridos pela vítima. A denunciada está atualmente presa preventivamente na Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, que só abriga detentas (sexo feminino).

A defesa de Débora Custódio alega ter sido exagerada a avaliação do MP e diz que teria sido apenas “lesão corporal sem intenção de matar”.

Isabelly permanece internada, sem risco de morte, na enfermaria do Hospital Universitário de Londrina.

A notícia, que repercute em todo o país, foi dada em primeira mão pelo Npdiario, que, desde então, acompanha o caso.

