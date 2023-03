Agride condutor e foge com carro de Abatiá para Pinhal

Argumentou ter sido ameaçado pela vítima

No sábado (25), em Abatiá, a Polícia Militar atendeu ocorrência envolvendo roubo na Avenida João Carvalho de Mello.

O solicitante relatou que estava transitando pela Avenida João Carvalho de Melo, com sua Fiat/Strada, e que, ao fazer uma conversão para outra rua, um Gol colidiu com a traseira do seu veículo. Após o ocorrido, o motorista do Gol, posteriormente identificado, desceu do carro e começou a agredir o solicitante, com vários socos e chutes, principalmente na região da cabeça, e após as agressões roubou o Fiat/Strada e também o celular da vítima.

Com isso, a equipe policial orientou a vítima a procurar atendimento médico e repassou diligência para localizar o autor dos crimes. Em Ribeirão do Pinhal o homem foi encontrado em sua casa, juntamente com o carro, cujo porta-luvas guardava o celular roubado também.

Indagado sobre os fatos, confirmou a colisão dos veículos e afirmou que havia sido ameaçado pelo outro motorista, por isso o agrediu. Também relatou que conduziu o carro de Abatiá a Ribeirão do Pinhal e que sua esposa conduziu o Gol.

Diante disso, dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado juntamente com o carro e celular ao 2º Pelotão da Polícia Militar da cidade e após à Delegacia de Polícia Civil, assim como a sua esposa, pois estava junto no momento dos ocorridos. A vítima, por sua vez, ficou internada no Hospital Municipal de Abatiá para observação em razão dos ferimentos sofridos.