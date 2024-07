Fetexas: Associação de Eventos e Setti agradecem a todos

Festa marcada pela competência, segurança e alegria

Airton Setti, presidente da Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho e responsável pela organização geral da Fetexas nas últimas três edições, está satisfeito com a edição 29, “não tivemos nenhum problema grave, nada que pudesse comprometer o evento, só temos a agradecer a todos que participaram”, assinalou, tranquilo e gratificado.

Ele mencionou Lúcio Mauro Tasso, Sub Chefe da Casa Civil (os dois na foto abaixo), o prefeito Marcelo Palhares, a vice Patrícia Martoni, todos os funcionários, vereadores, os deputados presentes, os empresários, os governos estadual e federal, barraqueiros, a Imprensa, visitantes da cidade e região, polícias Civil(na liderança o delegado Amir Roberto Salmen), Militar (comandante major Márcio Jaquetti) e Rodoviárias estadual e federal, enfim as milhares de pessoas que estiveram no recinto.

Airton nominou, em especial a diretoria: Fábio Mendonça, Alessandro Martini, Bruno Duarte, Pedro Netto, Fabio Pereira, Lucas Leal, Lucas Garrido, Lucas Moraes, Aliny Martins, Elaine Sartori, Fúlvio Boberg, Carlos Leal, Renato Stella, Renato Quintanilha, Bruno Mainardes, Erica Giovana, Jayro Henrique, Marcos Quintanilha, Miguel Leal, Gisele Ferreira e Eduardo Santana.