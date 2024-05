AJUDEM a comprar cadeira adequada para criança (vídeo)

Menino portador de paralisia cerebral

O empresário Guilherme Muniz pede doações ao pequeno Luis Henrique, que nasceu com Paralisia Cerebral e Síndrome de West.

O menino faz acompanhamento com pediatra, nutricionista, pneumologista e ortopedista, além de ter um irmão gêmeo, o Pedro Henrique. A mãe do gêmeos, que era quem cuidava das crianças, Maria Eduarda Lirana de Melo, no dia 02 de março deste ano teve uma crise de asma seguida de duas paradas cardíacas, vindo a óbito com apenas 25 anos.

A avó materna, Rosineia Marta de Souza Costa, deixou o emprego que tinha como faxineira e assumiu o cuidado das crianças que necessitam ser em tempo integral. Neia, como é conhecida, pediu apoio ao ex-patrão Guilherme Muniz, com quem trabalhou no Restaurante Vegas como auxiliar de cozinha, para comprar uma cadeira apropriada.

“O Luis Henrique está muito grande para a cadeira que ele tem atualmente, e essa cadeira pesa 22 quilos, e mais com o peso dele que esta crescendo a cada dia, eu não aguento transportá-lo, e está cadeira que foi indicada pelos médicos, além de ir se adaptando ao crescimento dele, ela também pesa apenas 8 quilos“.

O valor da cadeira é de R$ 18.800,00, mas com apoio da família, amigos, algumas reservas da avó e também rifas que fizeram, já arrecadaram o equivalente a R$ 9 mil.

Guilherme Muniz foi até a casa da Neia e fez um vídeo junto a ela e o Luis Henrique pedindo o apoio das pessoas com o valor que puderem, e formar uma corrente para a aquisição desta cadeira dando mais conforto ao Luis e a família.

O Pix passado para doações é da Neia.

ROSINEIA MARTA DE SOUZA COSTA

PIX CPF

004.499.739-64