Ajude atleta Siqueirense

Rifa de R$ 5,00 com diversos prêmios

A atleta Mikaella Maria da Silva Ribeiro (fotos sozinha e com o pai), mais conhecida no mundo da Capoeira como Mika Caminhadô, foi classificada para disputar o VMB8 (Volta do Mundo Bambas) que hoje é o maior e mais renomado campeonato de Capoeira do mundo, segundo ela garante.

Natural de Siqueira Campos, se dedica há oito anos para chegar neste ponto de disputar esse evento esportivo. A jovem atleta tem 16 anos, compete na categoria infanto-juvenil, sendo a única classificada do Norte Pioneiro para o campeonato brasiliense, que ocorrerá no dia 05 de outubro.

Aluna dedicada da Equipe de Capoeira Caminhadô, cujo líder da equipe é o Mestrando Odair, seu pai e técnico, agora pede ajuda em rifa solidária para arcar com as despesas da viagem.

A rifa é no valor de R$ 5,00 ou mais quem desejar, com premiação no mesmo dia do campeonato. São os prêmios: um relógio digital; cortes de cabelo; almoço no Sabor do Sul; massagem e spa dos pés; um copo stanley; camiseta do Brasil autografada; um pavê da Ket gourmet; R$ 100,00 no pix.

PIX: 243247370001-28 – Equipe de Capoeira Caminhadô