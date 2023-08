Alep Itinerante amplia atrações na 51ª Efapi (assista por drone)

Evento se estende até o próximo domingo

O presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Freitas, destacou a importância da Assembleia Legislativa do Paraná participar Feira Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina (EFAPI), que ocorre no município entre os dias 16 e 20 de agosto.

O projeto Assembleia Itinerante leva a estrutura do Legislativo para a feira. Em entrevista, Freitas parabenizou a iniciativa de aproximar o Poder Legislativo da população. “Ter a presença da Assembleia é uma representatividade enorme para nossa EFAPI, pois somos hoje a segunda feira de exposições mais antiga do Paraná. Nestes 51 anos da feira, é uma honra receber uma sessão especial da Assembleia em nosso parque de exposições. Isso é muito importante para o povo platinense e todos nós organizadores do evento”, disse.

Para o presidente da Sociedade Rural, o programa da Assembleia que está rodando os principais municípios do Paraná levando o trabalho do Legislativo se encaixa com os objetivos da Feira de Santo Antônio da Platina. “Não só Santo Antônio da Platina, por ser uma das poucas em nosso estado que está recebendo a Assembleia, como também representa muito para região do Norte Pioneiro, uma região de um povo acolhedor e que tem papel importante no Paraná. Tenho certeza que nossa região irá aproveitar da melhor maneira este momento”, avaliou.

A Assembleia Itinerante foi lançada pela Mesa Executiva para ouvir a sociedade organizada, receber as demandas das regiões e dar as respostas em forma de leis e ações junto ao governo estadual e outros órgãos. O programa faz parte uma série de medidas administrativas voltadas ao fortalecimento das políticas de transparência adotadas pelo Poder Legislativo.

Segundo Freitas, a parceria gera expectativa e vai render frutos para a população, com bons resultados para o agronegócio. “Ter a Assembleia em solo platinense faz com o que o povo de nossa cidade se sinta abraçado pelos deputados. Traz-nos um sentimento de acolhimento e de olhar para a maior cidade do Norte Pioneiro, dentro de uma feira de exposições que movimenta o agronegócio de mais de 50 cidades de uma região rica no agro e na pecuária. Vemos com bons olhos a Assembleia Itinerante na EFAPI. Nossas portas estarão sempre abertas para estarmos juntos em próximas edições de nossa feira agropecuária e industrial”, comentou.

No dia 17, os deputados estaduais recebem entidades do agronegócio e de classe e de membros da sociedade civil organizada para ouvir demandas. Durante as atividades, um documento com as sugestões da região será recebido pela Assembleia Legislativa. Ainda de acordo com a programação, pessoas de destaque na sociedade de Santo Antônio da Platina e da região do Norte Pioneiro receberão diplomas de menção honrosa da Assembleia Legislativa. A população também poderá se informar sobre todas as ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo, fazendo propostas e sugerindo iniciativas para os parlamentares. Durante a agenda de trabalho, serão distribuídos informativos sobre as atividades legislativas.

A Assembleia Itinerante está passando pelas feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados recebem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população. A iniciativa já foi realizada nas cidades de Londrina, Maringá, Paranaguá e Castro.