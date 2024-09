Alexandre apoia Gil Martins e Terezinha MAIORKY em 2024

Parlamentar esteve no Norte Pioneiro

O deputado Alexandre Curi, filiado ao Partido Social Democrático (PSD), exerce o cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele visitou o Npdiario, pela quarta vez, em Santo Antônio da Platina.

Ele apoia a candidatura a prefeito de Gil Martins (Republicamos) e de Terezinha Maiorky (PP) como vice-prefeita.

O envolvimento da família Khury com o Paraná é uma grande e antiga história. Atual expoente da família na área política, Alexandre Curi vem se destacando nas últimas duas décadas como uma das novas e mais atuantes lideranças do Estado.

Aos 16 anos, já acompanhava as ações de seu avô deputado Aníbal Khury tanto na Assembleia Legislativa quanto fora dela, colaborando como assessor parlamentar.

Em 2000, se elegeu vereador de Curitiba – à época o mais jovem entre as capitais do Brasil. Não tardou e, em 2002, assumiu uma cadeira no legislativo estadual com mais de 44 mil votos.

Reeleito em 2006, Alexandre Curi foi, pela primeira vez na sua trajetória política, o deputado estadual mais votado do Paraná, ultrapassando os 130 mil votos. O resultado foi o reconhecimento da população pelo seu trabalho municipalista, em especial nas regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Com o trabalho parlamentar voltado para as menores cidades do Estado, em 2010, repetiu a votação expressiva de quatro anos atrás e foi reconduzido com mais de 134 mil votos, tornando-se, pela segunda fez, o deputado estadual com maior votação.

Atuando com destaque nas áreas da saúde, educação, esporte e infraestrutura, com o objetivo de levar mais qualidade de vida à população, passou dos 114 mil votos em 2014 – alcançando as urnas de 150 municípios paranaenses.

Nos quatro anos seguintes, prosseguiu com seu trabalho resolutivo em prol das famílias – sempre em cooperação com o Governo do Estado – e superou, em 2018, a marca dos 147 mil votos, se reelegendo para seu quinto mandato.

Empenhado em tirar grandes obras do papel, a exemplo da construção de hospitais, reforma de escolas e duplicações de rodovias, Alexandre Curi estabeleceu uma produtiva parceria com o governador Ratinho Junior – chegando fortalecido às urnas em 2022.

Fez uma votação histórica. Recebeu mais de 237 mil votos de confiança da população paranaense. Pela terceira vez, foi o mais votado do Estado. Ficou ainda entre os dez deputados estaduais mais votados do país.

Fotos: Paulo Ribeiro