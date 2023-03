Alexandre e Antonely conquistam mais R$ 3,6 milhões para Ibaiti

Sistema de abastecimento de água será ampliado

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, esteve em Curitiba em busca de novos recursos para o município de Ibaiti.

A comitiva se reuniu com o deputado estadual e representante de Ibaiti, Primeiro secretário da Alep, o deputado Alexandre Curi (fotos) para tratar da situação atual do desabastecimento de água da cidade e de possíveis ações da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) para resolução das demandas.

Acompanhando o chefe do executivo, estavam o vice-prefeito Ulisses Mingote e os vereadores André Sub Zero, Luciano Berges, Tadeu Melancia, César Tropesso, José Oscar Belão e o chefe de gabinete da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, Deyvitt Augusto Leal.

Na sede da Sanepar, o prefeito assinou juntamente com o diretor presidente, Cláudio Stabile um novo contrato para mais investimentos no sistema de água no município. Também assinaram o documento, o diretor comercial Elerian do Rocio Zanetti, a diretora de investimentos, Leura Lúcia Conte de Oliveira e o deputado estadual Alexandre Curi.

O novo contrato no valor de R$ 3.609.000 prevê a ampliação do sistema de abastecimento de água para garantir a qualidade e continuidade do abastecimento. A obra contempla a execução de Estação de Tratamento de Lodo da Estação de Tratamento de Água existente, execução de reservatório de equalização, três lagoas de estabilização, elevatória de recirculação, 672,65 metros de linha de recalque, 411,53 metros de emissário, instalações elétricas, mecânicas e de automação.

O prefeito agradeceu ao deputado Alexandre Curi, ao presidente da Sanepar e ao governador Carlos Massa Ratinho Junior por atender as demandas do município de Ibaiti. “Deixamos aqui os agradecimentos ao deputado e amigo Alexandre Curi por sempre atender e apoiar as demandas de Ibaiti e agradecemos o presidente da Sanepar Cláudio Stabile e o nosso Governador Ratinho Junior”, assinalou.