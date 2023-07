Alexandre/Romanelli anunciam Assembleia Itinerante na 51ª Efapi

Sediará sessões especiais do Legislativo Estadual

Exclusivo: No último dia 23 de maio, o Npdiario informou que a Sociedade Rural do Norte Pioneiro e a prefeitura platinense, organizadoras de um dos mais tradicionais e respeitados eventos do Paraná e inserido no calendário nacional, tinham, recebido uma excelente notícia.

E nesta segunda-feira, dia dez, o Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), e o presidente da Comissão de Orçamento, Luiz Cláudio Romanell(PSD), por telefone confirmaram para a reportagem: O Parlamento Paranaense estará presente na 51ª edição da Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro (Efapi), em Santo Antônio da Platina entre 16 e 20 de agosto (quarta-feira a domingo, dia do aniversário de 109 anos de emancipação política do município).

Após se instalar na Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, na Expoingá, em Maringá, e na Festa Nacional da Tainha, em Paranaguá, a Assembleia Itinerante se prepara para ouvir as sugestões, reivindicações e demandas da população norte-pioneirense.

Serão promovidas audiências públicas e sessões especiais. Os parlamentares participarão no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis. Haverá um estande em local privilegiado e entregas de propostas e documentos com as necessidades da região, associações comerciais, prefeituras, entidades de todos os segmentos e não só as ligadas ao agronegócio.

Pedidos de recursos para obras de esporte, pavimentação, segurança, saúde, educação e infraestrutura… Os visitantes poderão contribuir com os grandes debates depositando opiniões numa urna aberta à todos.

A movimentação das autoridades ampliará o prestígio e a importância do evento. O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o vice, Darci Piana, devem participar da abertura, assim como personalidades expressivas do estado e do país.

A equipe do prefeito Professor Zezão, o presidente e o vice da Efapi, Celso de Freitas e Gaudêncio Junior e toda diretoria da Rural estão eufóricos e projetam a melhor festa de todos os tempos.

Mais uma vez, o Npdiario vai instalar um estande no local.

Já oficializado ainda um megaevento da Alep também no dia 17 de agosto (no “Pedrão Eventos”) durante a Efapi reunindo as mais importantes autoridades do Paraná).

Fotos: Valdir Amaral/Especial para o Npdiario