ALEXANDRE Levatti participa de Fórum de GESTORES PÚBLICOS

Evento atraiu secretários de Planejamento de todo o país

O Governo do Estado promoveu, entre 6 e 8 de março, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, o Fórum Estadual de Gestores Públicos, que teve participação de membros do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento (Conseplan), que congrega secretários da área de todo o país, além de prefeitos e gestores municipais de todo o Paraná.

O evento, realizado pela Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) e Paraná Projetos, tem apoio da Conseplan, Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Assembleia Legislativa do Paraná e Celepar e aconteceu no Hotel Rafain Palace.

O secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, assinalou que o evento focou em gestão e planejamento a longo prazo e que vai servir para promover a formação de líderes públicos. “O Fórum serviu para que a gente pudesse estar na mesma sintonia em fazer planejamento a longo prazo, em observar indicadores e ações de gestão e para que consigamos melhorar a máquina pública, para ser mais eficiente e leve benefícios ao cidadão do Paraná”, disse.

Guto Silva explicou que a ideia do encontro foi trazer os municípios para poder compartilhar metodologias que envolvem inteligência artificial na gestão pública, ranking de competitividade dos estados e, agora, dos municípios, e como funcionam esses indicadores.

O secretário de Planejamento de Santo Antônio da Platina, Alexandre Levatti, participou do evento e pode encontrar e discutir diversos assuntos com muitas autoridades, como Guto Silva, e Marcelo Rangel, secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná(fotos).

Foi muito produtivo e pudemos ampliar nossos contatos e aprender mais sobre gestão pública, no mundo atual temos que estar sempre buscando mais conhecimento”, assinalou Alexandre, que estava acompanhado do diretor municipal de Trânsito, Bruno Chagas.