Alice no Brasil das Maravilhas em Santo Antônio nesta quarta

Sesi Cultura Paraná apresenta adaptação do clássico da literatura para teatro de animação

Nesta quarta-feira, dia cinco, oportunidade para as famílias de Santo Antônio da Platina têm destino certo: o Teatro Sesi. Nesta data, a famosa história de Lewis Caroll – Alice no País das Maravilhas – adaptada por Sério Tastaldi para o teatro de animação e ambientada no Brasil, chega na cidade.

Nesta versão brasileira, Alice vive numa fazendinha, curte a natureza e adora frutas e sucos naturais. Ao seguir o Sapo Cururu, ela cai num buraco e vai parar num mundo totalmente estranho, onde ela encontra bichos que fazem parte da nossa fauna, como o tucano, o mico-leão, o papagaio e o bicho-preguiça. Todos alertam Alice em relação à malvada Rainha das Copas. No entanto, para conseguir voltar para casa, Alice precisa disputar com ela uma partida de futebol. Mas não é fácil ganhar da Rainha.

Alice no Brasil das Maravilhas é uma aventura cheia de emoção e de bom humor, protagonizada por bonecos que se movimentam de maneira mágica, sob o efeito de luz negra. Sua trilha sonora, especialmente composta para o espetáculo, é rica em ritmos brasileiros, como chorinho, samba, samba de breque, valsa e caipira, oferecendo um espetáculo encantador para crianças de todas as idades.

A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados com 30 minutos de antecedência na bilheteria do teatro.

Serviço:

Sesi Cultura Paraná apresenta espetáculo Alice no Brasil das Maravilhas

Data: 5 de julho, quarta-feira

Horário: 19h30

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina – Rua José Vieira Gusmão, 850 – próximo BR 153 km 40 – Santo Antônio da Platina.

Informações: (43) 9 8850-9066

Programação Gratuita e sujeita à lotação do teatro. Retire seu ingresso com 30 minutos de antecedência no dia da apresentação.

Classificação Livre