Aline Barros atraiu mais de 9 MIL em Jacarezinho (vídeo)

Artista gospel se apresentou na noite desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 31, festejado o Dia do Evangelho no município de Jacarezinho. começou através de lei do vereador Marcos Colosso, em 2007.

Ocorreu show no Centro de Eventos da cidade com entrada será franca, e valor simbólico de estacionamento por R$ 2,00 para carros e R$ 5,00 para ônibus e vans. A cantora Aline Barros exibiu seu show para mais de nove mil pessoas.

A iniciativa possui apoio da Prefeitura, através do prefeito Marcelo Palhares. A realização é da Ordem de Pastores, cujo Presidente é o Pastor Edvaldo Silva.

Aline Kistenmacker Barros dos Santos tem 47 anos, também é empresária, pastora e apresentadora. Considerada uma das maiores cantoras de música cristã do Brasil, com vários discos de ouro, platina e diamante. Ganhou por 8 vezes o Grammy de Melhor Álbum de Música Gospel.

Nasceu e cresceu no bairro da Penha, subúrbio carioca, filha de pastores evangélicos.

Casada desde 2000 com o ex-jogador de futebol, e agora pastor, Gilmar dos Santosm (atuou no São Paylo, Palmeiras e outros times), com quem tem dois filhos. A família congrega na Comunidade Evangélica Internacional Zona Sul, no Rio de Janeiro.