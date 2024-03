Aline BARROS em Jacarezinho (vídeo)

Em maio no Dia do Evangelho

No dia 31 de maio comemora-se o Dia do Evangelho no município de Jacarezinho.

Para isso, nesse dia ocorrerá show no Centro de Eventos da cidade. A entrada será franca, com valor simbólico de estacionamento por R$ 2,00 para carros e R$ 5,00 para ônibus e vans. Ainda, a cantora Aline Barros estará presente a partir das 19h30m.

A iniciativa possui apoio da Prefeitura, através do prefeito Marcelo Palhares. A realização é da Ordem de Pastores, Presidente da Ordem Pastor Edvaldo Silva.