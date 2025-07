Aline Toledo promove evento especial sobre investimento regional

O Oliva Bistrô, em Santo Antônio da Platina, foi palco do primeiro evento exclusivo para investidores, reunindo empresários, médicos e profissionais da saúde da região em uma noite repleta de aprendizado, conexões e propósito. Realizado na última quarta-feira, 23 de julho, o evento foi idealizado e conduzido por Aline Toledo, gestora da Evolutiva Investimentos, e contou com a presença especial da palestrante Silvia Almeida, que veio diretamente de Ourinhos (SP) para enriquecer o conteúdo da noite com sua experiência e didática diferenciada.

O tema central do encontro foi o novo conceito no mercado de consórcios, demonstrando como essa ferramenta, quando utilizada da forma correta e com uma assessoria especializada, pode gerar grandes lucros, alavancar negócios, fortalecer o capital das empresas e até mesmo auxiliar na formação de uma previdência particular, contribuindo para a construção de patrimônio familiar, geração de renda passiva e legado financeiro.

A abertura com Silvia marcou o tom da noite, trazendo um olhar sensível e estratégico sobre liderança, autoconhecimento e as oportunidades do empreendedorismo consciente para quem deseja evoluir.

Hoje à frente da Evolutiva Investimentos, Aline Toledo possui uma trajetória sólida de quase 20 anos no mercado financeiro. É graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão Empresarial, especialista em Liderança pela renomada escola Franklin Covey, certificada pela ANBIMA e registrada na Susep — certificações que reforçam sua autoridade no setor. Como gestora e assessora financeira, atua com maestria, guiada pelo propósito de construir uma sociedade financeiramente livre e independente.

A noite também contou com um jantar exclusivo, preparado com excelência pela equipe do Oliva Bistrô, que recebeu elogios dos participantes pela qualidade da gastronomia e do atendimento.

Os convidados participaram ativamente da proposta, contribuindo para um ambiente acolhedor, inspirador e marcado por trocas significativas. Em breve, um vídeo com os melhores momentos será divulgado nas redes sociais.

Aline já adiantou que um novo encontro está sendo planejado, ainda maior e com novidades para quem deseja seguir nessa jornada de conhecimento, transformação e lucratividade.

