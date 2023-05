Alunas concluem curso no C.D.T.I.

Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Após quatro meses de aulas, 13 alunas concluíram nesta quinta-feira (04) o curso de manicure e pedicure realizado pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) em parceria com a prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

As aulas foram gratuitas e tiveram início em fevereiro no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Inovação (CDTI). Além da prática em si, o curso abordou também normas de biossegurança, divulgação do trabalho e fidelização de clientes.

A turma recém-formada também realizou dentro do curso o “Projeto Integrador”, voltado aos cuidados de manicure e pedicure para idosos, com atendimento beneficente no Asilo São Francisco de Assis.

O prefeito José da Silva Coelho Neto participou do encerramento e elogiou o desempenho apresentado pelas alunas.

“Parabéns pela formação de vocês porque nem todas as pessoas se propõem a iniciar uma qualificação profissional como essa. O objetivo da nossa administração sempre foi focado na formação do cidadão e vendo a conclusão deste curso vejo que estamos no caminho certo, com profissionais preparados para o mercado de trabalho”, declarou o chefe do executivo platinense.