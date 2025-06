Alunas premiadas nos Estados Unidos: vídeo

O projeto Tijomilho destacou-se por sua inovação e impacto social, conquistando o 1º lugar na Semana da Engenharia do APLA e CREA 2024, onde foi reconhecido por sua abordagem sustentável e criativa. Posteriormente, brilhou na FEMIC (Feira Mineira de Iniciação Científica), vencendo em sua categoria e ganhando visibilidade nacional. Graças à sua excelência, o Tijomilho chegou à etapa internacional, sendo selecionado para a Genius Olympiad, em Rochester, Estados Unidos, representando o Brasil em um dos maiores eventos científicos juvenis do mundo.

Foram submetidos 2723 projetos, 832 projetos foram aceites (taxa de aceitação de 30,1%)

O número de projetos apresentados dos Estados Unidos foi de 630 (21,8% dos projetos apresentados)

O país onde foi apresentado o maior número de projetos: Ucrânia com 586 projetos, Coreia do Sul com 565 projetos, Quirguistão com 215, Tailândia com 68 projetos e China com 58 projetos.

Número de países onde os projetos foram apresentados: 66

Número de Estados dos EUA onde os projetos foram apresentados: 34.