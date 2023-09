Estudante consegue benefício para colégio na A.L.E.P. Itinerante

Aluno solicitou e será atendido pelo Parlamento paranaense

A turma do 8ºA do Colégio Estadual Tiradentes, juntamente com a Professora Jussy, da disciplina de Empreendedorismo, foram em agosto até a EFAPI (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, para conhecerem na prática o conteúdo estudado em sala de aula, em Santo Antônio da Platina.

A Alep Itinerante estava no local. Componente curricular (disciplina ) do Ensino Integral, o grupo, acompanhado também da vice- diretora, Flávia Roberta Baptista, participaram.

O aluno Tiago Henrique Querino de Siqueira Barbosa (foto principal), de 13 anos, pediu a cobertura da quadra de esportes onde estuda. Ele desenhou a solicitação e entregou.

Nesta semana, o Bom Dia Paraná, da RPC, em reportagem sobre a Alep Itinerante na cidade de Fazenda Rio Grande, noticiou que a demanda platinense será atendida.

A solicitação singela sensibilizou a Alep e como já havia sido protocolado o pedido, que já tramitava na Fundepar, será destinado recurso financeiro para atender essa demanda.

Os deputados Alexandre Curi e Luiz Cláudio Romanelli aplaudiram a iniciativa.

Romanelli, inclusive, esteve na Cidade Joia e se reuniu com Flávia, a diretora do estabelecimento de ensino, Lucila Machado e o Prefeito Professor Zezão, para tratar do assunto (foto abaixo), que será concretizado em 2024.

Veja aqui: https://globoplay.globo.com/v/11963991/

Recorde o anúncio do evento: https://npdiario.com.br/eventos/alexandre-e-romanelli-anunciam-alep-na-51a-efapi/