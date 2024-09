Alunos de Wenceslau no karatê interestilos

Colégio Cívico Militar Miguel Nassif Maluf

Os alunos do Programa de Karatê do COLÉGIO CÍVICO MILITAR MIGUEL NASSIF MALUF de Wenceslau Braz, participaram, recentemente, do Campeonato Brasileiro de karatê Interestilos, realizado em São Paulo.

O evento aconteceu no Ginásio de Esportes Mauro Pinheiro no Ibirapuera e contou com a presença de 3.500 atletas de karatê de todos os estados do Brasil e de atletas convidados da Argentina, Chile, Peru.

Participaram 3 competidores de Wenceslau Braz, alunos do CCM do 2º e 3º ano do Ensino Médio, Felipe Gabriel Carriel Costa, Henrique Soares Caetano e o Sensei Jussé de Oliveira, sendo conquistado pelo aluno Felipe, na modalidades kata (categoria adulto) e kumite (luta) duas medalhas de bronze. O aluno Gabriel Henrique ficou em 5° lugar, não conseguiu conquistar o pódio, mas representou com muita garra o município de Wenceslau Braz e o Estado do Paraná.

Segundo o Sensei Jussé, os alunos Gabriel e Felipe estão entre os três melhores do estado do Paraná nas suas categorias. Ressalta ainda que Felipe, com suas conquistas, se encontra entre o 4 melhores do Brasil na sua categoria.

“É um resultado muito expressivo pois em menos de 1 ano de treinamento se encontram neste nível sendo um orgulho imenso pra a cidade de Wenceslau Braz e para o Colégio Cívico Militar de Wenceslau Braz, local onde realizam os treinamentos semanalmente e ainda Felipe e Gabriel irão receber a convocação para representar a seleção brasileira de Karatê”, comentou o Sensei.