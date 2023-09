Em Ribeirão Claro, alunos fundam uma cooperativa escolar

Programa Desenvolvido pelo Sicredi proporciona vivência no cooperativismo e incentiva protagonismo de crianças e adolescentes

Nesta quarta-feira (20), aconteceu o evento de constituição da Cooperlar – 1ª Cooperativa escolar desenvolvida pela Sicredi Norte Sul em parceria com o Lar Jesus Amigo de Ribeirão Claro e apoio da Prefeitura do município. Estiveram presentes autoridades do município, Conselhos, Diretores e colaboradores do Sicredi, assim como pais e familiares dos alunos participantes do projeto.

O Programa Cooperativas Escolares acontece em parceria com instituições de ensino que acreditam nos princípios e valores do cooperativismo como proposta educativa. Assim, os estudantes são os protagonistas, atuando como pesquisadores, investigadores e compartilhando conhecimentos com todos.

Com o auxílio de um Professor Orientador, os alunos criam as suas próprias cooperativas com fins educativos. Um Programa que amplia as oportunidades de aprendizado de crianças e adolescentes, vivenciando experiências de valores e princípios cooperativistas.

Proposto pelos próprios alunos e sócios fundadores, o nome Cooperlar é uma homenagem ao cooperativismo e à instituição que integram, Lar Jesus Amigo.

O programa já está presente em 30 cooperativas e em mais de 115 municípios brasileiros. Quando desafiados a criarem suas próprias cooperativas, os alunos conseguem expandir seus horizontes.

Paulo José Buso Junior, Presidente da Sicredi Norte Sul comemora o lançamento: “Tudo que envolve o trabalho com crianças é algo muito especial, possui um encantamento diferente. Para nós é uma alegria muito grande ter a oportunidade de desenvolver esse projeto junto ao Lar Jesus Amigo e contribuir para o desenvolvimento dos alunos.”

O evento ainda contou com a participação da Banda do Cecoman – Centro de Convivência de Manduri/SP, que também atende crianças e adolescentes. Eles executaram o Hino Nacional Brasileiro durante a cerimônia, em um ato de intercooperação com a Cooperlar.

Na semana dos Objetivos Globais, esse é um projeto que contempla a ODS 4 (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) da ONU – Educação de Qualidade. O Sicredi é signatário do pacto global, o que significa que também assume responsabilidade de contribuir para o alcance da agenda global de sustentabilidade enfrentando assim os desafios da sociedade e buscando o crescimento de forma responsável.