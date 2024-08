Estudantes tomam ansiolítico e passam mal em S. Antônio

Medicamentos têm controle

Na segunda-feira, dia cinco, a Patrulha Escolar encaminhou ocorrência à Delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina em que uma aluna adolescente de 15 anos levou ao colégio medicamentos controlados (Clonazepam e Carbamazepina) e cedeu a outros três menores (dois alunos de 14 anos e uma de 15 anos) que estavam fazendo o uso durante o período de aulas.

Acabaram passando mal com sintomas de tontura, fala desconexa e náuseas e tiveram que ser rapidamente encaminhados ao Pronto Socorro para atendimento emergencial.

O Delegado instaurou procedimento para apurar o fato ante a gravidade da ocorrência e possível crime/ato infracional de fornecimento de produtos que causem dependência previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente , já que o Clonazepam é um ansiolítico que pode causar dependência e o uso é controlado e somente mediante prescrição médica.

Ansiolíticos são medicamentos que tratam diversos distúrbios mentais, especialmente a ansiedade. Esses remédios também são chamados de calmantes, como resultado de sua ação tranquilizante. Mas, apesar de ser relativamente conhecido, há muitas dúvidas e mitos em torno do significado de ansiolítico. Em alguns casos, se tornam sedativo e sonífero e podem causar mal-estar.

Informalmente se identificou que a aluna pegou os remédios da mãe sem o conhecimento dela e por isso a autoridade policial orienta que os pais sempre evitem deixar ao alcance de crianças e adolescentes remédios que possam causar riscos devido ao uso indevido.

Os adolescentes envolvidos ainda não foram ouvidos na delegacia, pois estão ainda se recuperando, não se sabendo o que motivou a ocorrência, não sendo descartada a hipótese de desafio oriundo de rede social tenha estimulado o ato.