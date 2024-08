AMARILDO RIBEIRO morre em Wenceslau

PRE Siqueira Campos atendeu

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu ocorrência com vítima de óbito na PR-422, em Wenceslau Braz, na quarta-feira, 28.

Um M.Benz/Actros 2651S6X4, de Wenceslau Braz, conduzido por jovem (28 anos), trafegava pela Rodovia. No Km 40 colidiu com um veículo que trafegava em sentido contrário, uma VW/Parati.

Em decorrência do choque, o caminhão tombou do lado esquerdo da via e a carga colidiu com o carro. O condutor da Parati, de Wenceslau Braz, jovem de 30 anos, teve ferimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro da cidade.

Já o passageiro, Amarildo Ribeiro da Silva, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e foi à óbito no local, recebendo encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.